Präsident Trump habe auf klare Empfehlungen von Justizminister Jeff Sessions und des stellvertretenden Generalbundesanwalts Rod Rosenstein gehandelt, hieß es in der Mitteilung. Unter Berufung auf Rosenstein hieß es, Comey hätte seine neuen Schlussfolgerungen in E-Mail-Affäre der Demokratin Hillary Clinton nicht Ende Oktober - in der heißen Phase des Präsidialwahlkampfs - veröffentlichen dürfen. Clinton hatte dienstlichen Emailverkehr über ihre privates E-Mail-Konto geführt.

Trump schrieb laut US-Medien in einem Brief an den bisherigen FBI-Chef, dass Comey ihm zwar drei Mal persönlich gesagt habe, dass nicht persönlich gegen ihn ermittelt werde. "Gleichwohl stimme ich völlig mit dem Justizministerium überein, dass Sie nicht in der Lage sind, das FBI zu führen", schrieb Trump.