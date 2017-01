Duldet keine Kritik an seinem Einreiseverbot - Donald Trump. Bildrechte: IMAGO

Yates hatte zuvor in einem Brief mitgeteilt, dass das Justizministerium unter ihrer Leitung das Einreiseverbot für Menschen aus muslimisch geprägten Ländern nicht verteidigen werde. Yates erklärte in dem Schreiben weiterhin, dass sie die Anordnung Trumps nicht für rechtmäßig halte. "Ich bin dafür verantwortlich, dass die Positionen, die wir vor Gericht einnehmen, im Einklang sind mit der institutionellen Verpflichtung, Gerechtigkeit zu suchen und für das Richtige einzustehen", sagte Yates.



Yates war unter der Regierung von Trumps Vorgänger Barack Obama zur stellvertretenden Generalstaatsanwältin ernannt worden. Nachdem Justizministerin Loretta Lynch mit Trumps Amtseinführung ausgeschieden war, führte die 56-Jährige das Amt kommissarisch. Ihre Position übernimmt nun übergangsweise Dana Boente, bislang Generalstaatsanwalt in Virginia. Designierte Justizminister und Generalstaatsanwalt ist Jeff Sessions. Er muss aber noch vom Senat bestätigt werden.