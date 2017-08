US-Präsident Donald Trump trennt sich von seinem umstrittenen Chefstrategen Stephen (Steve) Bannon. Das teilte eine Sprecherin des Weißen Hauses am Freitag mit. Der genaue Zeitpunkt des Abgangs blieb zunächst unklar. Auch ob Bannon selbst die Reißleine zog oder ob Trump ihn feuert, war offen.

Der 63-jährige Bannon gilt als vehementer Vertreter der nationalistischen Wirtschaftspolitik des Präsidenten. Außerdem hatte er zuletzt in einem Interview der Nordkorea-Politik Trumps widersprochen, indem er eine militärische Option kategorisch ausschloss. Bannon war auch in den Verdacht geraten, vertrauliche Details aus dem Weißen Haus an Medien weitergegeben zu haben.