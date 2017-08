Der aus dem Weißen Haus entlassene Chefstratege Steve Bannon sieht in seinem Weggang einen Wendepunkt in der Präsidentschaft von Donald Trump. Bannon sagte der Zeitung "The Weekly Standard", die Präsidentschaft, für die er gekämpft habe, sei vorbei: "Wir haben noch immer eine große Bewegung und wir werden etwas aus dieser Präsidentschaft machen", aber sie werde etwas anderes sein. Schuld daran sei das republikanische Establishment, das kein Interesse an Trumps Erfolg habe. "Sie sind keine Populisten, keine Nationalisten, sie haben kein Interesse an seinem Programm. Null."Außer einer abgeschwächten Steuerreform, wie sie für Republikaner üblich sei, werde nichts davon umgesetzt werden.

Bannon will weiter Krieg für Trump führen

Bannon dementierte zudem, dass er entlassen worden sei. Vielmehr sei er selbst zurückgetreten. Er kündigte aber an, er wolle weiter für Trump "in den Krieg ziehen", gegen dessen Gegner "im Kapitol, in den Medien, in Amerikas Unternehmen". Noch am Freitag kehrte zu seinem Internetportal "Breitbart News" zurück, mit dem er Wahlkampf für Trump gemacht hatte. "Jetzt habe ich wieder die Hände an den Waffen."

Offenbar Streit mit Trump

Trump hatte sich am Freitag von Bannon getrennt. Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte: "Wir danken ihm für seine Arbeit und wünschen ihm das Beste." Der 63-jährige Bannon gilt als vehementer Vertreter der nationalistischen Politik des Präsidenten. Sein Rauswurf erfolgt eine Woche nach dem Aufmarsch von Rechtsextremisten in Charlottesville. Außerdem hatte er zuletzt in einem Interview der Nordkorea-Politik Trumps widersprochen, indem er eine militärische Option kategorisch ausschloss. Bannon war auch in den Verdacht geraten, vertrauliche Details aus dem Weißen Haus an Medien weitergegeben zu haben.

Zu Bannons internen Widersachern gehören die moderateren Kräfte im Trump-Team, wie dessen Schwiegersohn Jared Kushner und Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster. Trump hatte den Scharfmacher Bannon nach massiver Kritik bereits im April aus dem Sicherheitsrat entfernt.

Vater von "America First"

Bannon gilt gemeinsam mit Stephen Miller als Architekt der "America-First"-Strategie. Der Mitgründer der erzkonservativen Internet-Plattform Breitbart war in der Endphase des Wahlkampfs 2016 zum Trump-Team gestoßen. Ihm wird ein maßgeblicher Anteil am Sieg Trumps zugeschrieben.