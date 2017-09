Justizminister Sessions verkündete die Entscheidung. Bildrechte: dpa

Die Entscheidung wurde am Dienstagnachmittag von Justizminister Jeff Sessions bekannt gegeben. Sessions sagte, das Programm "Dream Act" sei verfassungswidrig. Ab sofort werde kein neuer Antrag geprüft. Diejenigen, die bereits den Schutzstatus genießen, sollen Sessions zufolge für sechs Monate verschont bleiben.



Bis dahin habe der Kongress Zeit, eine gesetzliche Regelung für die Betroffenen zu finden. Am Morgen noch hatte Trump den Kongress via Twitter aufgefordert, zu dem fraglichen Programm seine Arbeit zu machen.