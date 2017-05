Trump an der Klagemauer. Als erster US-Präsident im Amt besucht er das jüdische Heiligtum. Bildrechte: dpa

Trump war am Montag am Flughafen Ben Gurion in der Nähe von Tel Aviv von Israels Präsident Reuven Rivlin und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu empfangen worden. Die Begrüßung war betont herzlich.



Trump erklärte, das Band zwischen Israel und den USA sei unzerstörbar. Israel habe eine der großen Zivilisationen der Welt aufgebaut. "Wir werden niemals erlauben, dass sich die Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts wiederholen."



Zugleich erneuerte er seine Kritik am Iran. Dieser solle "mit der Finanzierung, der Ausbildung und der Ausrüstung von Terroristen und Milizen" umgehend aufhören. Auch sprächen die USA und Israel mit einer Stimme, wenn sie forderten, dass der Iran niemals die Atomwaffe besitzen dürfe.