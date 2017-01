Der designierte US-Präsident Donald Trump hat in einem längeren Interview seine politischen Ziele umrissen. Dabei kritisierte er im Gespräch mit der Londoner "Times" und der "Bild"-Zeitung erneut die deutsche Flüchtlingspolitik. Er habe große Achtung vor Kanzlerin Angela Merkel, aber die deutsche Grenzöffnung für all diese Illegalen sei ein "katastrophaler Fehler" gewesen. Als Beleg führte er den Weihnachtsmarkt-Anschlag in Berlin an.

Deutschland hätte sich im Syrienkrieg besser für von den Golfstaaten finanzierte Sicherheitszonen einsetzen sollen, sagte Trump. Das wäre wesentlich billiger gewesen. Deutschland habe all diese Leute ins Land gelassen - oft ohne zu wissen wo sie hergekommen seien. Ohne die Flüchtlingskrise wären zudem die Briten nicht aus der EU ausgetreten, erklärte Trump. Die Flüchtlingswelle habe das Fass zum Überlaufen gebracht.

Trump kündigte an, das werde es mit ihm in den USA nicht geben. Er werde sofort nach seiner Amtsübernahme am Freitag "extreme Sicherheitsüberprüfungen" anordnen. Dabei gehe es um Muslime aus der ganzen Welt, "die viele Probleme mit Terrorismus haben". Das könne auch einreisende Muslime aus EU-Staaten treffen.

35 Prozent Strafzoll auf Import-Autos

Wirtschaftspolitisch setzt Trump auf eine Abschottung des US-Marktes. Deutsche Autobauer fordert er auf, neue Werke in den USA zu bauen. Für jeden eingeführten Wagen werde er 35 Prozent Steueraufschlag verlangen.

Trump hatte zuletzt auch dem japanischen Autobauer Toyota und US-Konzernen mit Strafzöllen gedroht, sollten sie Werke in Mexiko bauen. Als Reaktion hatte der US-Autobauer Ford Pläne im Nachbarland fallen gelassen und will stattdessen in ein US-Werk investieren.

EU ist Auslaufmodell – Nato muss reformiert werden

Die Europäische Union sieht Trump nach dem Austritt Großbritanniens vor schweren Zeiten. Er erwarte weitere Austritte. Doch insgesamt sei ihm die europäische Einheit nicht sehr wichtig – da die EU schließlich ein wirtschaftlicher Konkurrent für die USA seien. Die EU sei ohnehin ein Mittel zum Zweck für Deutschland. Deshalb sei es auch klug von Großbritannien auszutreten.

Zur Zukunft der Verteidigungsallianz Nato äußerte sich Trump widersprüchlich. Einerseits bezeichnete er dass Bündnis mit Europa als "obsolet". Die Nato sei vor langer Zeit entworfen worden. Künftig müsse sich vor allem bei den Finanzen einiges ändern. Einige Mitglieder zahlten weniger ein, als sie müssten und verließen sich auf den Schutz durch die USA. Das sei unfair. Dennoch sei ihm die Nato "sehr wichtig".

Irak-Krieg war völlig falsch

Trump bezeichnete den Irak-Krieg als möglicherweise schlechteste Entscheidung in der Geschichte der USA. "Das war, wie Steine in ein Bienennest zu schmeißen" und sei nun ein riesiger Schlamassel.

Das Eingreifen Russlands im Syrienkrieg nannte Trump "eine sehr üble Sache". Jedoch hätten die USA die Gelegenheit versäumt, sehr früh etwas zu tun. Jetzt sei alles zu spät, aber irgendwann werde es ein Ende des Konflikts geben.