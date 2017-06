US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag seine Entscheidung zum Pariser Klimaschutzabkommen bekanntgeben. Via Twitter kündigte er ein Statement für 21:00 Uhr unserer Zeit an.

Der Tweet endet mit dem Wahlkampf-Slogan: "Make America great again". Medienberichten zufolge hat sich Trump für einen Rückzug aus dem Klima-Abkommen entschieden. Die Europäische Union hatte bereits deutlich gemacht, einen Ausstieg der USA nicht einfach so hinzunehmen.

Bundesregierung und EU sehen USA in der Pflicht

Die Bundesregierung erklärte, sie habe bislang keine Kenntnis von einer Entscheidung Trumps. Eine Sprecherin sagte, die Bundesregierung stehe fest hinter dem Abkommen: "Sie hofft, dass die USA diesem Abkommen auch weiterhin verpflichtet bleiben."

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warnte US-Präsident Trump vor einem Ausstieg. Juncker erklärte in einer Diskussionsrunde in Berlin: "Ich bin ein Transatlantiker. Aber wenn der amerikanische Präsident in den nächsten Stunden oder Tagen sagen würde, er will aus dem Pariser Abkommen aussteigen, dann ist es die Pflicht Europas zu sagen: So geht das nicht."

Trump hält Klimawandel für nicht erwiesen

Der US-Präsident dagegen betrachtet den Klimawandel als wissenschaftlich nicht erwiesen und hatte schon früher mit dem Ausstieg seines Landes aus dem 2016 geschlossenen Abkommen gedroht. Beim G7-Gipfel am Wochenende in Taormina legte er sich in der Frage noch nicht fest, sondern kündigte einen Beschluss für die laufende Woche an.

Es sei nicht gelungen, einen Konsens in Fragen des Klimawandels zu erzielen, räumten die Gipfel-Teilnehmer daraufhin in ihrer Abschlusserklärung in ungewohnter Offenheit ein. Die USA hätten das Bekenntnis der übrigen G7-Staaten zum Klimaabkommen von Paris nicht geteilt. Die anderen sechs Länder bekräftigten dagegen ihre Entschlossenheit, die Vereinbarung rasch umzusetzen.

G7-Gipfel "sehr unzufriedenstellend"

Kanzlerin Angela Merkel beklagte nach dem Treffen eine "sehr unzufriedenstellende" Diskussion mit der US-Regierung. "Dieses Pariser Abkommen ist ja nicht irgendein Abkommen, sondern es ist schon ein zentrales Abkommen zur Gestaltung der Globalisierung", mahnte sie.

Sollte Trump die Vereinbarung aufkündigen, könnte dies handfeste Konsequenzen für amerikanische Firmen bedeuten. Frankreich etwa hat Strafen für Firmen aus Ländern angeregt, deren Regierungen sich durch fehlende Klimaschutzauflagen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen.