US-Präsident Donald Trump hält vorerst doch am nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta fest. Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, hat Trump das dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto und Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau in einem Telefonat angekündigt. Neuverhandlungen sollten jedoch rasch beginnen.