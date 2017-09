Großreform US-Präsident Trump verspricht historische Steuererleichterungen

US-Präsident Trump will die Amerikaner finanziell entlasten. In Indianapolis kündigte er am Mittwoch eine Steuerreform mit Steuersenkungen für Unternehmen und bei der Einkommensteuer an. Wie die "größte Steuerentlastung in der Geschichte des Landes" finanziert werden soll, ließ er offen.