Zwei Tage nach dem G7-Gipfel in Italien hat US-Präsident Donald Trump mit seiner Kritik an Deutschland nachgelegt. Trump twitterte, die USA hätten ein massives Handelsdefizit mit Deutschland. Auch zahle die Bundesrepublik für Nato und Militär viel weniger als sie solle. Das sei sehr schlecht und werde sich ändern, schloss Trump seine Kurzmitteilung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich unmittelbar nach dem Treffen in Taormina enttäuscht gezeigt. Sie sagte, Europa müsse sein Schicksal selber in die Hand nehmen. Die Zeiten, in denen man sich auf andere habe völlig verlassen können, seien vorbei. Die Äußerungen wurden als Distanzierung von der Trump-Regierung aufgefasst und fanden in den USA-Medien breiten Widerhall.

Merkel: China und Indien auch wichtig

Merkel versuchte am Dienstag ihren Worten die Schärfe zu nehmen. Bei einem Treffen mit Indiens Regierungschef Narandra Modi sagte die Kanzlerin, die transatlantischen Beziehungen seien von überragender Bedeutung. Differenzen in einzelnen Fragen dürften darüber nicht hinwegtäuschen. Dies ändere nichts daran, dass die Europäer ihr Schicksal allein in die Hand nehmen müssten.



Merkel betonte aber auch, Deutschland arbeite schon seit vielen Jahren auch mit anderen Ländern wie Indien und China zusammen. Am Mittwoch wird Merkel den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang empfangen.

Null Kompromisse in Taormina

Das Treffen der sieben wichtigen Industrienationen hatte kaum Ergebnisse gebracht. In Fragen Klimaschutz, Handel und Flüchtlinge konnte keine Einigung erzielt werden, weil Trumps Delegation alle Kompromissvorschläge zurückwies.



Schon bei seinem Besuch in Brüssel am Donnerstag vergangene Woche hatte sich der US-Präsident über den deutschen Handelsüberschuss beschwert und konkret die Autobauer ins Visier genommen. Beim Nato-Gipfel forderte Trump, die Bündnispartner müssten mehr Geld für Verteidigung ausgeben.