USA: Trump löst Beratergremien auf

Sieben Monate nach Amtsantritt hat das Verhältnis von US-Präsident Donald Trump zur heimischen Wirtschaft einen Tiefpunkt erreicht. Trump löste am Mittwoch zwei Beratergremien mit Konzernchefs auf. Via Twitter erklärte er, "anstatt Druck auf die Geschäftsleute auszuüben", habe er die Arbeit des Strategieforums und des Industrierates beendet. "Vielen Dank an alle“, fügte er hinzu.



Kurz zuvor war allerdings bekannt geworden, dass sich das Strategieforum aus Protest selbst auflösen wollte. Dessen Mitglieder erklärten, sie wünschten "ernsthaft", zu wichtigen Diskussionen über eine bessere Lebensqualität der US-Bürger beitragen zu können. Doch die Debatte über ihre Beteiligung an dem Forum entferne sie davon. Intoleranz, Rassismus und Gewalt hätten in den USA absolut keinen Platz.



Aus dem Rat für Industriefragen hatten sich bereits in den vergangenen Tagen zahlreiche Topmanager verabschiedet. Darunter die Chefs des US-Pharmakonzerns Merck, Intel, und 3M. Auch sie begründeten ihren Schritt mit Trumps Haltung zur Gewalt in Charlottesville.



Die Gremien waren von Trump vor allem eingerichtet worden, um medienwirksam seine Nähe zur Wirtschaft zu demonstrieren. Sie hatten zwar keine Entscheidungsmacht. Ihre Positionierung gegen Trump gilt aber dennoch als starkes Protestsymbol.