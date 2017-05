US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seiner Anwälte in den vergangenen Jahren keine größeren geschäftlichen Verbindungen nach Russland gehabt.

"Mit wenigen Ausnahmen weisen Ihre Steuererklärungen kein Einkommen aus russischen Quellen aus", erklärte die Washingtoner Kanzlei Morgan, Lewis & Bockius in einem am Freitag veröffentlichten Schreiben an Trump.