US-Präsident Donald Trump hat den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angeordnet. Er erließ am Mittwoch einen entsprechenden Präsidenten-Erlass. Der Bau der Mauer an der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko war eines von Trumps zentralen Wahlkampfversprechen. In einem Interview des Fernsehsenders ABC News sagte der Präsident, der Mauerbau solle bereits innerhalb der nächsten Monate beginnen. Ziel sei, illegale Einwanderung und Drogenhandel zu verhindern.

Die Milliardenkosten für den Grenzwall will Trump lediglich aus der Staatskasse vorschießen, letztlich bezahlen sollen sie die Mexikaner selbst. Mexiko hat das stets strikt abgelehnt. Eine offizielle Schätzung der Kosten liegt bislang nicht vor. Nach Angaben mancher Experten könnten sie bei mehr als 20 Milliarden Dollar (18,5 Milliarden Euro) liegen.

Betonmauer statt Zäune

An Teilen der Landgrenze zum südlichen Nachbarn gibt es bereits Mauern und Zäune. Trump hatte zuletzt einschränkend gesagt, es müsse nicht unbedingt eine durchgehende Betonmauer sein. An einigen Strecken könne es auch nur Zäune geben. Seine Angaben zur Höhe der Mauer schwankten in der Vergangenheit zwischen zehn Metern und 27 Metern.

Viele Experten halten die Mauer für kein geeignetes Mittel, um die illegale Einwanderung und den Drogenhandel einzudämmen. Laut einer Studie des Instituts Pew Hispanic Center von 2006 reist etwa die Hälfte der Einwanderer ohnehin an Flughäfen oder über offizielle Grenzübergänge in die USA ein, bevor sie dann ihr Visum auslaufen lassen und ohne gültige Papiere in den USA bleiben. Auch Drogenhändler werden wohl weiterhin in der Lage sein, ihre Ware in großen Mengen in die USA zu schaffen.

Rechtsstreit vorprogrammiert

Auch rechtlich ist der Mauerbau nicht ganz einfach. Das Land entlang der Grenze im Süden der USA befindet sich teilweise in Privatbesitz. Der Bau der Mauer erfordert somit Enteignungen, was langwierige Rechtsstreitigkeiten zur Folge haben kann. Der Grenzfluss Rio Grande stellt eine weitere Hürde dar, denn Bautätigkeiten in unmittelbarer Nähe des Gewässers sind per Gesetz verboten.

