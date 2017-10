US-Präsident Donald Trump hat Verhandlungen mit Nordkorea über dessen Atom- und Raketenprogramm als "Zeitverschwendung" abgetan. Er stellte sich damit gegen Außenminister Rex Tillerson, der zuvor gesagt hatte, die USA stünden in Kontakt mit Nordkorea, um die Möglichkeit von Verhandlungen über das Atomwaffenprogramm auszuloten. Das US-Außenministerium erklärte später, es gebe keine Anzeichen, dass Nordkorea zu Gesprächen bereit sei.

Trump schrieb am Sonntag auf Twitter, Tillerson "verschwendet seine Zeit zu versuchen, mit dem kleinen Raketenmann zu verhandeln" und fügte hinzu: "Spar dir deine Energie, Rex, wir werden tun, was getan werden muss". Was genau er damit meinte, ließ Trump offen.