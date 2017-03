US-Präsident Donald Trump hat am Montag ein neues Dekret für ein Einreiseverbot unterzeichnet. Das hat das Weiße Haus bestätigt. Der neue Erlass tritt nach zehntägiger Frist in Kraft.

Betroffen sind Menschen aus den sechs vorwiegend muslimischen Ländern Iran, Syrien, Somalia, Jemen, Libyen und dem Sudan, die nach dem 16. März in die USA einreisen wollen und die bis zu diesem Tag kein gültiges Visum ausgestellt bekommen haben. Wer bis zum 27. Januar, also dem Tag des ersten Einreisestopps, über ein Visum verfügte, wird ins Land gelassen.

Der Irak wurde im Vergleich zu dem im Januar erlassenen ersten Dekret herausgenommen. Außenminister Rex Tillerson begründete, das Land sei ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat". Trumps Beraterin Kellyanne Conway erklärte, der Irak habe seine Sicherheitsüberprüfungen ausgeweitet und sei deshalb nicht auf der Liste. Tatsächlich musste sich vor allem das Pentagon nach dem ersten Einreiseverbot vorhalten lassen, dass Menschen ausgesperrt würden, die Seite an Seite mit dem amerikanischen Militär kämpften.

Der Einreisestopp gilt zunächst für 90 Tage. Der Erlass sieht außerdem vor, dass die USA in dieser Zeit keine Flüchtlinge aufnehmen. Es gibt aber Ausnahmen. Menschen, deren Einreise schon geplant ist, werden nach wie vor ins Land gelassen. Und auch jene, denen bereits Asyl oder ein Flüchtlingsstatus gewährt wurde, können wieder einreisen, wenn sie derzeit nicht in den USA sind. Das Außen- und das Heimatschutzministerium können außerdem in Einzelfällen weitere Ausnahmen gewähren.