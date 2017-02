Nach einem weiteren gescheiterten Eilantrag, ein Einreiseverbot für Bürger aus einigen muslimisch geprägten Ländern sofort wieder in Kraft zu setzen, hat US-Präsident Donald Trump strenge Einreisekontrollen angeordnet. Auf Twitter schrieb Trump, "ich habe den Heimatschutz angewiesen, die in unser Land kommenden Menschen SEHR SORGFÄLTIG zu überprüfen. Die Gerichte erschweren die Arbeit sehr." Wie genau die sorgfältigen Kontrollen konkret ausfallen, ist allerdings noch offen.

Zuvor hatte ein Berufungsgericht in San Francisco den zweiten Eilantrag der Regierung nach dem Urteil eines Richters aus Seattle abgewiesen, der einen Einreisestopp für Bürger von sieben Ländern rund 24 Stunden zuvor vorläufig gekippt hatte. Er könne nicht glauben, dass ein Richter das Land in eine solche Gefahr bringe, schrieb Trump. "Wenn etwas passiert, gebt ihm und dem Gerichtswesen die Schuld. Menschen strömen herein. Schlecht!"