Auch der designierte US-Präsident Donald Trump sieht Russland hinter den Hacker-Angriffen im US-Präsidentschaftswahlkampf. "Ich denke, es war Russland", antwortete Trump am Mittwoch in einer Pressekonferenz in New York auf die Frage eines Reporters. Er sei aber auch der Meinung, dass es noch von anderen Ländern Hacker-Angriffe auf die USA gegeben habe, erklärte der Republikaner.

Besseres Verhältnis bleibt erwünscht

In den vergangenen Wochen hatte Trump entsprechende Einschätzungen der US-Geheimdienste noch in Frage gestellt, wonach Russland hinter den Angriffen auf Computer der Demokratischen Partei stand. Die Dienste werfen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich vor, sich zugunsten von Trump in den Wahlkampf eingemischt und Trump dabei favorisiert zu haben.



Trump hatte sich zuletzt für ein besseres Verhältnis zu Russland ausgesprochen. In seiner Pressekonferenz sagte er dazu: "Wir werden sehen, was ich für ein Verhältnis zu Russland haben werde." Es sei nicht sicher, wie das aussehen werde. Er hoffe, dass er mit Putin auskommen werde. "Russland wird uns künftig stärker respektieren, als das bisher der Fall war."

Trump weist Russland-Verbindungen zurück

Zugleich wies Trump die jüngsten Vorwürfe in Zusammenhang mit seinen Verbindungen nach Russland scharf zurück. Die Medienberichte darüber seien "Unsinn", sagte er. Große Medien wie der Sender CNN und die Zeitungen "New York Times", die "Washington Post" und der "Guardian" hatten massive, aber auch unbewiesene Vorwürfe verbreitet, wonach russische Dienste versucht haben könnten, Trump mit Informationen aus seinem Privat- und Geschäftsleben erpressbar zu machen.

Mauer zu Mexiko kommt

Was seine umstrittene Forderung nach einem Mauerbau zu Mexiko angeht, sagte Trump, er werde nach seiner Vereidigung unverzüglich mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko beginnen, um sein Wahlkampfversprechen umzusetzen. Wie im Wahlkampf angekündigt, werde er Mexiko die Kosten für die Errichtung der Grenzbefestigung aufbürden, sagte Trump. Mit dem Bau der Mauer will Trump Migranten abwehren.

Obamacare soll durch anderes System ersetzt werden

Trump kündigte außerdem an, die von seinem Vorgänger Barack Obama eingeführte Krankenversicherung wieder rückgängig zu machen. Obamacare sei ein komplettes Desaster. Die Gesundheitsreform werde abgeschafft und danach ersetzt werden. Wie und womit, sagte der künftige US-Präsident nicht. Die Materie sei sehr kompliziert.

Trump teilte zudem mit, er habe sein Firmenimperium offiziell seinen beiden älteren Söhnen übertragen. Er habe die entsprechenden Papiere unterzeichnet, um Eric und Donald Jr die "komplette" Kontrolle über seine geschäftlichen Aktivitäten zu übergeben.

Erste Pressekonferenz seit dem Wahlsieg

Es war Trumps erste Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg im November. Seine Frau Melania war nicht mit dabei. Begleitet wurde er stattdessen von seiner Tochter Ivanka. Anders als von Beobachtern spekuliert worden war, wird sie keine Rolle im Weißen Haus übernehmen. Dafür aber ihr Mann Jared Kushner, den Trump am Dienstag zu seinem Chefberater gemacht hatte.