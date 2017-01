Der künftige US-Präsident Donald Trump will die Ende 2016 verhängten Sanktionen gegen Russland auf den Prüfstand stellen. Der US-Zeitung "Wall Street Journal" sagte er, er wolle die Strafmaßnahmen "zumindest für eine gewisse Zeit" aufrechterhalten. Er deutete aber an, die Sanktionen fallen zu lassen, falls Moskau strategische Ziele der USA wie den Anti-Terror-Kampf unterstütze. Zugleich erklärte er seine Bereitschaft nach seiner Amtseinführung, Russlands Staatschef Wladimir Putin zu treffen.

Trump wird am 20. Januar das Präsidentenamt von Barack Obama übernehmen, der acht Jahre lang Präsident der Vereinten Staaten war. Obama hatte Ende 2016 mehrere Sanktionen gegen Russland verhängt und den Kreml zugleich beschuldigt, eine Reihe von Hackerangriffen während des US-Präsidentenwahlkampfes verantwortet zu haben. Die russische Regierung wies dies stets zurück. Obama ließ damals mehrere russische Diplomaten in den USA zur Persona non grata erklären. Sie wurden aufgefordert, innerhalb weniger Tage das Land verlassen. Auch andere Strafmaßnahmen waren geplant, die aber nicht publik gemacht werden sollten. Weil es sich bei Obamas Entscheidung um eine präsidentielle Anordnung handelt, kann Trump den Schritt rasch wieder rückgängig machen.

Wahlsieger Donald Trump und seine Tochter Ivanka im Oktober 2016. Bildrechte: IMAGO

Der designierte US-Präsident Trump hatte die Ergebnisse zunächst in Frage gestellt. Am Mittwoch erklärte Trump aber in seiner ersten Pressekonferenz, auch er vermute Russland hinter den Hacker-Angriffen. Dass sie den Ausgang der Wahl im November 2016 beeinflusst hätten, schloss er aber aus. Der Republikaner hatte sich mit der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton im vorigen Jahr einen erbitterten Wahlkampf geliefert. Dabei waren Zehntausende sensible Clinton-Mails gehackt und veröffentlicht worden, in denen sich brisante Details befanden.