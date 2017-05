US-Präsident Donald Trump hat den Kampf gegen den Terrorismus zu einer "Schlacht zwischen Gut und Böse" erklärt. Trump sagte am Sonntag in seiner mit Spannung erwarteten Rede beim US-islamischen Gipfel in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad, es handele sich nicht um eine Schlacht zwischen Religionen oder Zivilisationen, sondern um einen "Kampf zwischen barbarischen Verbrechern, die Menschenleben auslöschen wollen, und anständigen Leuten aller Religionen, die es schützen wollen".

"Barbarei bringt keinen Ruhm"

"Religiöse Führer müssen das absolut klarstellen: Barbarei bringt Euch keinen Ruhm ein", sagte Trump in seiner Rede vor über 30 Staats- und Regierungschefs von islamischen Ländern im König-Abdulaziz-Kongresszentrum in Riad. "Wenn Ihr den Pfad des Terrors wählt, wird Euer Leben leer und Euer Leben kurz sein". Die Nationen des Nahen Ostens müssten entscheiden, welche Art der Zukunft sie für sich, für ihre Länder und für ihre Kinder wollen.

Abkommen gegen Terror-Finanzierung

Trump auf dem US-islamischen Gipfel in Riad. Bildrechte: dpa Zugleich kündigte Trump partnerschaftliche Beziehungen an: Er bringe eine Botschaft "der Freundschaft, der Hoffnung und der Liebe". Auf die Anti-Islam-Rhetorik, die der US-Präsident vor allem im Wahlkampf benutzt hatte, ging er mit keiner Silbe ein.



Die islamischen Länder rief Trump auf, Terroristen keine Zuflucht zu bieten. In dem Zusammenhang kündigte er ein Abkommen mit den Golfstaaten an, um die Finanzquellen des Terrorismus trockenzulegen. Das Übel des Terrorismus könne nur gemeinsam überwunden werden. Die arabischen Staaten müssten sicherstellen, dass Terroristen keinen sicheren Ort auf ihrem Staatsgebiet finden. "Vertreibt sie!"

Angriffe auf Iran

In seiner Rede griff Trump auch den Iran scharf an, den er maßgeblich für die Instabilität in der Region verantwortlich machte. "Der Iran finanziert, bewaffnet und bildet Terroristen, Söldner und andere extremistische Gruppen aus", sagte der US-Präsident. Dies gelte vom Libanon über den Irak bis hin zum Jemen. Zur zweifelhaften Rolle des eigenen Verbündeten Saudi-Arabien in den Konflikten des Nahen Ostens und bei der Förderung radikal-islamistischer Terrormilizen sagte der US-Präsident nichts.



Mit seiner Iran-Kritik blies Trump in das gleiche Horn wie sein Gastgeber, der saudi-arabische König Salman. Auch dieser warf dem Iran vor, islamistische Extremisten zu unterstützen. Das wahhabitisch-sunnitische Königreich Saudi-Arabien und der schiitische Iran sind Erzrivalen in der Region. Beide Staaten unterstützen in Syrien und im Jemen unterschiedliche Bürgerkriegsparteien.

Saudis wollen IS "auslöschen"

Erklärte Feinde des Iran: Trump und der saudische König Salman. Bildrechte: dpa Der saudische Monarch warf dem iranischen Regime, den schiitischen Houthi-Milizen im Jemen, dem Terrororganisation Al-Kaida und der Terrormiliz IS außerdem vor, den Islam als Vorwand für kriminellen Machenschaften zu nutzen.



Salman, dessen Land in der Vergangenheit auch zu den Förderern des "Islamischen Staates" gehört haben soll, bestritt jede Verantwortung der arabischen Staaten für die Verbreitung des Terrorismus. Zugleich unterstrich der König, sein Land sei entschlossen, den IS "auszulöschen".

Gigantischer Waffendeal

Trump war am Samstag zu seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident in Saudi-Arabien eingetroffen. Am gleichen Tage schlossen die USA und das Königreich US-Angaben zufolge Geschäfte im Wert von mehr als 350 Milliarden Dollar ab. Davon entfielen nach Angaben des Weißen Hauses alleine knapp 110 Milliarden US-Dollar auf den größten, einzelnen US-Waffendeal der Geschichte.

Kritik an USA und Trump

Menschenrechtsgruppen in den USA kritisierten die Geschäfte mit Saudi-Arabien. Auch aus Deutschland kam Kritik. SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich sagte der "Welt", der US-Präsident verkenne die gesellschaftlichen Hintergründe des Terrorismus. Die Unterscheidung zwischen Gut und Böse sei "keine politische Kategorie". Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Omid Nouripour, sagte der Zeitung, Trump habe mit seinem milliardenschweren Rüstungsabkommen mit Saudi-Arabien zudem ein "massives Signal der Eskalation" gegeben.

Neun Tage Naher Osten und Europa

Saudi-Arabien ist die erste Station einer neuntägigen Reise des US-Präsidenten durch den Nahen Osten und Europa. Am Montag wird Trump in Israel erwartet, im Anschluss reist er in die Palästinensergebiete. Weitere Stationen sind der Vatikan, wo er von Papst Franziskus empfangen wird, der Nato-Gipfel in Brüssel sowie der Gipfel der sieben führenden Industriestaaten G7 auf Sizilien.