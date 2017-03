Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress erklärt, dass er die Nato "stark" unterstützen werde. Er erneuerte aber auch die Forderung, dass andere Mitglieder einen höheren finanziellen Beitrag für das Militärbündnis leisten müssten. Zugleich zeigte er sich mir den bisherigen Zusagen zufrieden. "Ich kann nur sagen, das Geld fließt jetzt." Trump will sicherheitspolitisch aber vermehrt auf US-Interessen Wert legen. "Ich vertrete nicht die Welt, sondern die USA." Die Europäische Union ließ der US-Präsident in seiner Rede komplett unerwähnt.

Statement gegen Rassismus

Gleich zum Anfang seiner Rede verurteilte Trump die Bombendrohungen gegen jüdische Gemeindezentren und die Schüsse auf zwei Inder in Kansas City. "Wir sind zwar politisch gespalten, aber stehen Seite an Seite bei der Verurteilung von Hass und des Bösen in all seinen hässlichen Formen." Überhaupt möchte er eine Botschaft der Einheit und Stärke aussenden, sagte Trump. Dazu zählt er offenbar auch die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner. "Die Zeit der trivialen Kämpfe ist vorbei", sagte Trump.

Mauerbau und Immigration nach kanadischem Vorbild

Seine Regierung habe bei der Grenzsicherung auf die Wünsche der Bevölkerung reagiert, erklärte US-Präsident weiter. Die Unverletzlichkeit der Grenze sei von nationalem Interesse. Der Bau "einer großen Mauer an der Südgrenze" werde deshalb bald beginnen. Um die Dringlichkeit zu verdeutlichen, hatte Trump drei US-Bürger, deren Angehörige durch illegale Einwanderer getötet wurden, zu seiner Rede eingeladen.

Er plädierte auch für eine Reform des Einwanderungsrechts, an der Republikaner und Demokraten zusammenarbeiten sollten. Durch diese Reform solle die Immigration nach dem Vorbild von Ländern wie Kanada derart gesteuert werden, dass Menschen ins Land kämen, die finanziell für sich selbst sorgen könnten, sagte der US-Präsident.

Medien berichten über neues Einwanderungsgesetz

Vor seiner Rede hatte Trump Medienberichten zufolge auch Aussagen bezüglich in den USA bereits lebender illegaler Einwanderer gemacht. CNN und "Politico" berichteten, dass ein zukünftiges Einwanderungsgesetz nach Trumps Wunsch ausdrücklich all jene von Abschiebung ausnehmen solle, die seit langem friedlich in den USA lebten und sich keines Verbrechens schuldig gemacht hätten. Den Angaben zufolge habe Trump gesagt, das Land sei bereit für ein solches Gesetz. Man brauche auf beiden Seiten Entspannung. "Es muss ein Aufeinanderzugehen geben." In seiner Rede vor dem US-Kongress nahm er zu diesem möglichen Kurswechsel jedoch nicht Stellung.

Abschaffung von Obama-Care

Ungewöhnlich hart für diesen Anlass ging Trump mit seinem Vorgänger Barack Obama ins Gericht. Dessen Regierung habe so viel Schulden gemacht, wie fast alle bisherigen US-Regierungen zusammen. Scharfe Kritik äußerte Trump auch an der Gesundheitsreform Obamacare. Er rufe den US-Kongress dazu auf, die Reform abzuschaffen und zu ersetzen. Nicht das Recht auf eine Krankenversicherung, sondern geringe Prämienzahlungen würden es ermöglichen, dass jeder US-Bürger eine bezahlbare Krankenversicherung habe. Die republikanischen Kongress-Abgeordneten quittierten diese Aussagen mit langem Beifall.