US-Präsident Donald Trump sieht in der Zwei-Staaten-Lösung nicht den einzigen Weg zum Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Er sei sowohl mit einer Zwei-Staaten-Lösung als auch mit nur einem Staat einverstanden, sagte Trump am Mittwoch in Washington bei einer Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.