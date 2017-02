Nach Kritik an seinen Äußerungen über einen angeblichen Flüchtlingsvorfall in Schweden hat US-Präsident Donald Trump einen Erklärungsversuch unternommen. Auf Twitter schrieb er, sein Statement habe sich auf einen Bericht des US-Fernsehsenders FoxNews über Einwanderer in Schweden bezogen.

Trump hatte am Samstag bei einer Rede vor Anhängern im Bundesstaat Florida einen Vorfall in Schweden herbeizitiert, der gar nicht passiert war. Zur Rechtfertigung seiner restriktiven Einwanderungspolitik stellte er einen Zusammenhang zwischen der Einwanderung und Terroranschlägen in Brüssel, Nizza und Paris her. Dann sagte er: "Seht, was in Deutschland passiert, seht, was letzte Nacht in Schweden passiert ist. Schweden, wer hätte das gedacht? Schweden - sie haben ganz viele reingelassen, nun haben sie Probleme, wie sie es nie für möglich gehalten hätten."

"Wir wollen wissen, was er meint."

Das schwedische Außenministerium forderte daraufhin von der US-Regierung, die Äußerungen Trumps zu erklären. Schwedens Arbeitsministerin Ylva Johansson kritisierte Trump mit klaren Worten: "Der US-Präsident spricht und die ganze Welt hört zu", sagte Johansson im schwedischen Fernsehen. "Er spricht über Schweden in einer Art, bei der wir nicht verstehen, was er meint und worauf er sich bezieht - im Zusammenhang mit Terrorakten in anderen Ländern".

Verwunderung und Kopfschütteln - "Was hat er geraucht?"

In der schwedischen Bevölkerung sowie in sozialen Netzwerken sorgten Trumps Äußerungen für Heiterkeit und Spott. Der frühere Außenminister Carl Bildt twitterte: "Schweden? Terrorangriff? Was hat er geraucht? Fragen über Fragen." Unter dem Hashtag #LastNightInSweden wurden im Internet Beiträge darüber gepostet, was am Freitag in Schweden passiert ist bzw. nicht passiert ist (z.B. "Ikea-Schrank falsch aufgebaut", "Bier getrunken, eingeschlafen").

Trump ist mehrfach dafür kritisiert worden, Dinge zu behaupten, die sich kaum durch Fakten stützen lassen.