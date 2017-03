Nach Misserfolgen in den ersten Wochen seiner Amtszeit plant US-Präsident Donald Trump den Umbau des Regierungsapparats. Wie die "Washington Post" unter Berufung auf eine Stellungnahme Trumps an die Zeitung berichtete, soll die neue Behörde in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsexperten die Regierung effizienter machen.



"Unabhängig von ihrer politischen Einstellung können alle Amerikaner sehen, dass das Stagnieren der Regierung unsere Fähigkeit, richtig zu funktionieren, behindert hat", sagte Trump. Jetzt wolle er "Ergebnisse produzieren". Das habe er dem Volk versprochen. Er wolle vorausschauend planen und weniger Geld als veranschlagt ausgeben.

"Regierung führen wie ein Unternehmen"

An der Spitze des sogenannten Büros für Innovation wird laut dem "Washington Post"-Bericht Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der Ehemann seiner Tochter Ivanka, stehen. Kushner sagte dem Blatt, sein Team solle führende Talente aus Wirtschaft und Regierung zusammenbringen. "Die Regierung sollte geführt werden wie eine große amerikanische Firma. Wir hoffen, dass wir für unsere Kunden, die Bürger, Erfolg und Effizienz erreichen können." In der Anfangsphase will sich das neue Amt nach Angaben Kushners um die Angelegenheiten von Kriegsveteranen kümmern. Auch der Kampf gegen die Abhängigkeit von Opiaten steht auf der Agenda. Auch die technische Infrastruktur von Regierungsbehörden soll verbessert werden.

"Habe Volk Ergebnisse versprochen"

Vor wenigen Tagen hatte Trump im Ringen um die Gesundheitsreform "Obamacare" eine Niederlage erlitten. Die Republikaner zogen am Freitag einen Gesetzentwurf für Einschnitte in der Gesundheitsversorgung zurück, weil sie nicht genügend Stimmen im eigenen Lager zusammenbekamen. Damit bleibt die Gesundheitsreform von Trumps Vorgänger Barack Obama in Kraft.



Die Demokraten kündigten mittlerweile an, mit den Republikanern zusammenarbeiten zu wollen, wenn diese endlich aufhörten Obamas Gesundheitsreform zu untergraben.

Jared Kushner Der wirtschaftlich erfolgreiche Immobilienentwickler, Medienunternehmer und Finanzinvestor Jared Kushner ist bereits offiziell als Berater Trumps im Weißen Haus tätig. Auch seine Frau Ivanka erhielt dort ein Büro und Zugang zu geheimen Regierungsdokumenten. Sie werde mit dem Innovationsbüro zusammenarbeiten, hieß laut "Washington Post". Sie solle dort aber keine offizielle Funktion haben.