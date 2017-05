Vereint im Kampf gegen den Terror, aber entzweit in der Handels-, Klima und Flüchtlingspolitik. US-Präsident Donald Trump hat am ersten Tag des G7-Gipfels im sizilianischen Taormina seinen Blockadekurs gegenüber den anderen sechs führenden westlichen Industrienationen durchgezogen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte am Abend, ein Erfolg des G7-Gipfels in Italien sei noch nicht gesichert. "Die Sherpas werden heute Nacht noch hart arbeiten müssen." US-Präsident Trump hatte zuvor unter anderem die exportstarken Deutschen angegriffen, indem er ihren Handelsüberschuss als "bad, very bad" (schlecht, sehr schlecht) bezeichnete. Merkel wies die Kritik als "nicht sachgerecht" zurück. Sie habe am Rande des Gipfels mit Trump darüber gesprochen. Es sei bekannt, dass die Deutschen mehr in die USA verkaufen als sie von den Amerikanern kaufen. Auf der anderen Seite habe man viel mehr deutsche Direktinvestitionen in Amerika. "Und nach meiner Meinung muss man diese Dinge auch zusammen sehen."