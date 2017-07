Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, ist laut US-Medienberichten zurückgetreten. Er reagierte damit am Freitag offensichtlich auf die Ernennung des Finanzinvestors Anthony Scaramucci zum neuen Kommunikationsdirektor von Präsident Donald Trump. Spicer sei mit dieser Personalentscheidung nicht einverstanden gewesen, hieß es in Berichten des Nachrichtensenders NBS und der Tageszeitung "New York Times".