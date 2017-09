US-Präsident Donald Trump hat in seiner mit Spannung erwarteten ersten Rede bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen drastische Worte in Richtung Nordkorea gewählt. Er verurteilte die Regierung in Pjöngjang als "verkommenes Regime".

Trump sagte, wenn Amerika oder seine Verbündeten sich selbst verteidigen müssten, hätten die USA keine andere Chance, als Nordkorea "völlig zu zerstören".

Zuvor hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres die internationale Gemeinschaft davor gewarnt, unbeabsichtigt in einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel zu schlittern. "Dies ist die Zeit für hohe Staatskunst - wir dürfen nicht in einen Krieg schlafwandeln", sagte Guterres zur Eröffnung der UN-Vollversammlung am Dienstagnachmittag.

Guterres fordert Ende der Gewalt gegen Rohingya

Guterres forderte zudem abermals ein Ende der Gewalt gegen die Rohingya in Myanmar gefordert. "Wir sind alle geschockt von der dramatischen Eskalation der konfessionsgebundenen Spannungen in Rakhine in Myanmar", sagte der UN-Generalsekretär. "Ein Teufelskreis von Verfolgung, Diskriminierung, Radikalisierung und gewaltvoller Unterdrückung hat dazu geführt, dass mehr als 400.000 Menschen geflohen sind, und die Stabilität der Region gefährdet ist."

Mit Blick auf Trumps unklare Haltung zum Klimaschutz forderte Guterres in seiner Rede die Umsetzung des Pariser Klima-Abkommens. "Es ist höchste Zeit, den Pfad selbstmörderischer Emissionen zu verlassen", sagte Guterres. Man wisse genug über den Klimawandel.

UN-Vollversammlung Der UN-Generalversammlung gehören alle 193 Mitglieder der Vereinten Nationen an. Sie tritt jährlich im September zusammen - gerade zum 72. Mal. Sowohl für US-Präsident Trump als auch für UN-Generalsekretär ist es die erste Generalversammlung. Die Generaldebatte ist traditionell in der zweiten Woche der Zusammenkunft statt.