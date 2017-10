Trump begründete seine Entscheidung damit, dass der Iran mehrfach gegen den "Geist" des Abkommens verstoßen habe. So habe sich die aggressive Politik der Islamischen Republik seit der Unterzeichnung der Vereinbarung 2015 weiter verschärft. Der US-Präsident prangerte den Iran als "weltweit führenden Förderer des Terrorismus" an. Zugleich kündigte Trump neue Strafmaßnahmen gegen den Iran an. So sollen unter anderem gegen die iranischen Revolutionsgarden "harte Sanktionen" verhängt werden.