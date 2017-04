Mit Steuersenkungen will US-Präsident Donald Trump die Wirtschaft seines Landes ankurbeln und Jobs in den USA schaffen. Die neue US-Regierung legte am Mittwoch erste Eckpunkte für ihre Steuerreform vor, deren Verabschiedung im US-Kongress sie für den Herbst dieses Jahres anpeilt.

Ex-Goldman-Sachs-Mann Steven Mnuchin, jetzt US-Finanzminister Bildrechte: dpa

US-Börsen waren vor den mit Spannung erwarteten Details am Mittwoch in die Nähe bisheriger Rekordstände gestiegen. Mnuchin bestätigte dann auch, dass die Körperschaftssteuer, die an der Börse notierte Konzerne in den USA auf ihre Gewinne zahlen müssen, von 35 auf 15 Prozent sinken solle.



Der bisherige Steuersatz in den USA ist nominal einer der höchsten unter den 35 Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). In Deutschland liegt er seit 2008 bei 15 Prozent. Allerdings sorgen auch in den USA viele Ausnahmen und Abzugsmöglichkeiten für effektiv meist deutlich niedrigere Steuersätze.



Wie es ebenfalls hieß, sollen auch Steuern auf Erträge im Ausland von 35 zehn Prozent sinken. Weltweit tätige US-Unternehmen bunkern diese seit Jahren oft in steuerlich günstiger angesiedelten Töchern. Ein Ausschuss des US-Kongresses schätzte die Summe auf rund 2,6 Billionen Dollar. Nun sollen die Firmen jedoch das Geld zurückbringen und in den USA investieren.