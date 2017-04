Mutmaßlicher Giftgasangriff Trump droht syrischer Regierung

Hauptinhalt

Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien deutet sich in den USA eine Wende der Politik gegenüber des syrischen Regimes und Moskau an. US-Präsident Donald Trump droht Damaskus mit Konsequenzen, allerdings ohne Details zu nennen. Auch Syriens Verbündeter Russland sei mitverantwortlich, so US-Außenminister Tillerson. Die Zahl der Todesopfer stieg inzwischen auf 86.