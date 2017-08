Zwei Tage nach den gewaltsamen Ausschreitungen rund um eine Kundgebung von Rassisten und Rechtsextremen in Charlottesville im US-Bundestaat Virginia hat Präsident Donald Trump Rassismus und Neonazismus deutlich verurteilt. Neonazis, der Ku Klux Klan oder andere Gruppen voller Hass hätten keinen Platz in Amerika, erklärte der Republikaner am Montag in Washington in einem eigens anberaumten Statement.

"Rassismus ist böse"

Bei der Auto-Attacke in Charlottesville war eine Frau getötet und mehrere Demonstranten schwer verletzt worden. Bildrechte: dpa "Rassismus ist böse und diejenigen, die in seinem Namen Gewalt anwenden, sind Kriminelle und Verbrecher", sagte Trump wörtlich. Dies gelte für den Ku Klux Klan, Neonazis sowie Anhänger des Prinzips einer weißen Vorherrschaft. Diese Gruppen seien "abstoßend". Sie stünden allem entgegen, was Amerikaner wertschätzten.



Die Auto-Attacke eines 20-Jährigen mutmaßlichen Rechtsextremisten, bei der am Samstag eine Frau ums Leben gekommen und 19 Menschen teils schwer verletzt worden waren, nannte der US-Präsident "rassistisch". Amerika müsse auf solchen Hass mit Liebe antworten, Stärke zeigen und aufs Neue zusammenkommen. "Es kommt nicht auf die Hautfarbe an."

Kritik am Präsidenten

Trump war überparteilich vorgeworfen worden, sich nach den Vorkommnissen von Charlottesville nicht eindeutig geäußert zu haben. Weil er zunächst von "Gewalt von vielen Seiten" gesprochen und die Rechtsextremisten der "White Supremacy"-Bewegung zunächst nicht explizit verurteilt hatte, hatte er erhebliche Kritik auch aus der eigenen Partei einstecken müssen.

Abriss von historischem Denkmal

Das Reiterstandbild von Robert E. Lee in Charlottesville. Der Stadtrat will es abreißen. Wasser auf die Mühlen für Amerikas Rechtsextremisten. Bildrechte: dpa Zu den gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Rechtsextremen und Gegendemonstranten in Charlottesville war es gekommen, nachdem die Stadt den Abriss eines Denkmals des Südstaaten-Generals Robert E. Lee beschlossen hatte. Unter dem Motto "Vereinigt die Rechte" hatten daraufhin der Ku-Klux-Klan und die neonazistische Alt-Right-Bewegung zu Protesten gegen den Stadtrat aufgerufen.



Der in Virginia geborene Lee führte im Amerikanischen Bürgerkrieg vor mehr als 150 Jahren die Truppen der Konföderierten. Wegen seiner zahlreichen Siege über die Armeen der Nordstaaten sowie seinem vorbildlichem Umgang mit Soldaten wird er bis heute in den Südstaaten der USA als Held verehrt.