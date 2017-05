Der G7-Gipfel im sizilianischen Taormina wird in Sachen Klimaschutz nicht als erfolgreiches Treffen in die Annalen eingehen. Die sieben großen Industrienationen sind gespalten - Grund ist US-Präsident Donald Trump, der dem Klimaabkommen von Paris die Zustimmung verweigerte und sich erst in der kommenden Woche zu einem Ja oder Nein durchringen will.