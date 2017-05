Ungewöhnliche Äußerung Trump warnt entlassenen FBI-Chef vor Geheimnisverrat

Die Affäre um die Entlassung des FBI-Chefs nennen die Amerikaner inzwischen "Comeygate" - und sie geht weiter. In einem Tweet schickt US-Präsident Donald Trump eine ungewöhnliche Warnung an James Comey. Der will erst einmal nicht vor dem Senat aussagen.