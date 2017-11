Nach der Terrorattacke in New York will US-Präsident Donald Trump die "Green-Card-Lotterie" abschaffen. Trump schrieb auf Twitter, der Terrorist sei über dieses Programm ins Land gekommen. Man müsse diesen Wahnsinn stoppen. Er wolle lieber ein System, das auf den beruflichen Fähigkeiten der Bewerber basiere.

Die Verlosung verschafft jährlich weltweit bis zu 55.000 Ausländern einen dauerhaften Aufenthaltsstatus mit Arbeitserlaubnis in den USA. Davon profitieren jedes Jahr auch viele Deutsche. Die Bewerber müssen in ihrem Antrag umfangreiche Angaben machen, die streng überprüft werden, etwa zum kriminellen Hintergrund. In den Auflagen steht unter anderem, dass die Bewerber weder vorbestraft noch eine Bedrohung für die Staatsinteressen der USA darstellen dürfen. Die Verteilung der Green Cards erfolgt über Länderquoten. Bewerber aus Ländern, die in den Vorjahren ohnehin mehr als 50.000 Migranten in die USA entsandt haben, können nicht teilnehmen. Dazu gehören gegenwärtig Länder wie Bangladesch, Indien, die Philippinen oder Großbritannien.

Ein 29 Jahre alter Mann aus Usbekistan war am Dienstagnachmittag mit einem Kleintransporter in New York in eine Menschenmenge gefahren und hatte acht Menschen getötet. Unter den elf Verletzten ist eine Deutsche. Behördenangaben zufolge stand der mutmaßliche Attentäter mit der Terrormiliz IS in Verbindung. Medienberichten zufolge wurden in seinem Fahrzeug eine Botschaft sowie eine Fahne des IS gefunden. Der Mann soll sich in den USA radikalisiert haben.