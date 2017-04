Der Chefstratege im Weißen Haus, Steve Bannon, gehört nicht mehr dem Nationalen Sicherheitsrat von US-Präsident Donald Trump an. Bannons Anwesenheit werde in dem Gremium nicht mehr benötigt, verlautete es am Mittwoch aus dem Weißen Haus. Auf einer in Washington kursierenden aktuellen Liste der Mitglieder des einflussreichen Gremiums war Bannon nicht mehr geführt.

Bannons Berufung war hochumstritten

Die Berufung des ultrarechten Bannon in das einflussreiche Gremium, das den US-Präsidenten in wichtigen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik berät, hatte Ende Januar für großes Aufsehen gesorgt. Der 63-Jährige, der bereits im Wahlkampf für Trump arbeitete, leitete früher das rechtsnationale Nachrichtenportal Breitbart News und ist für seine erzkonservativen Ansichten bekannt.



Mit Bannons Einzug in das "Principals Committee", eine Unterabteilung des Rates, waren dem Nationalen Geheimdienstdirektor Dan Coats und dem Generalstabchef Joseph Dunford die permanenten Sitze entzogen worden. Laut US-Medien wurden beide nun wieder zu ständigen Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrates ernannt.

Machtkampf im Oval Office

Trump und McMaster nach dessen Ernennung zum nationalen Sicherheitsberater. Es wird vermutet, dass Trumps Nationaler Sicherheitsberater und amtierende Chef des Sicherheitsrates, Herbert Raymond McMaster, maßgeblichen Einfluss auf die Umstrukturierung hatte. Ein Regierungsmitarbeiter der anonym bleiben wollte, sagte der Nachrichtenagentur AFP, McMaster habe seine eigenen Vorstellungen von der Arbeit des Gremiums. Trump habe ihm zugesagt, dass er Mitarbeiter seiner Wahl in das Gremium berufen könne.

McMaster gilt als weniger islamkritisch

Die Zeitung "New York Times" bewertete die Umstellungen als "klaren Sieg" für McMaster. Der Drei-Sterne-General ist der Nachfolger von Michael Flynn, der im Februar zurücktreten musste, weil er über Telefonate mit dem russischen Botschafter die Unwahrheit gesagt hatte. Der Ex-General Flynn steht Bannon bei diversen Themen weltanschaulich nahe, vor allem in der rigorosen Islam-Kritik.



McMaster vertritt hingegen deutlich moderatere Positionen. Anders als Flynn oder Bannon hatte McMaster vorher keinerlei Verbindungen zu Trump. Er gilt im Unterschied zu beiden auch nicht als ideologischer Hardliner, sondern verkörpert traditionelle republikanische Standpunkte in der Außen- und Sicherheitspolitik.

Regierungsmitarbeiter relativiert Bannon-Abzug

Gleichwohl suchten Regierungsmitarbeiter die Bedeutung von Bannons Entfernung aus dem Nationalen Sicherheitsrat zu relativieren. Ein Insider sagte der Zeitung "Washington Post", Bannon habe lediglich die Aufgabe gehabt, Flynns Arbeit bei der Reform des Sicherheitsrats zu beaufsichtigen. Dabei sei es darum gegangen, das unter Ex-Präsident Barack Obama aufgeblähte Gremium wieder zielgerichteter auf seine "koordinierende Rolle" zuzuschneiden. Bannon habe diese Aufgabe aber vor allem aus der Ferne wahrgenommen und nur selten an den Sitzungen des Gremiums teilgenommen.