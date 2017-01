Bereits am Tag seiner Vereidigung hat Trump eines seiner wichtigsten Vorhaben eingeleitet - die Aufhebung von Obamacare. Durch die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama sind rund 20 Millionen US-Bürger erstmals krankenversichert. Per Dekret wies Trump die Behörden an, die Vorschriften für die Krankenversicherung zu lockern und alle möglichen Freiräume zu nutzen, "unerwünschte finanzielle Lasten" für die Bundesstaaten, Personen, Versicherer oder auch medizinische Einrichtungen zu "minimieren". Trump hat versprochen, dass die bisher durch Obamacare versicherten Menschen auch zukünftig krankenversichert sein sollen. Ein Ersatzmodell wurde bisher noch nicht präsentiert.

Trump macht TPP für Jobverluste in den USA verantwortlich. Bildrechte: dpa Ebenfalls per Dekret besiegelte Trump den Ausstieg der USA aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP. Der Vertrag zwischen zwölf Staaten war nach jahrelangen Verhandlungen unter Obama abgeschlossen worden, aber noch nicht in Kraft getreten. Trump hatte das Abkommen mit den asiatischen Niedriglohnländern für Jobverluste und Fabrikschließungen in den USA verantwortlich gemacht. Viele Kritiker befürchten, dass der Ausstieg der Beginn einer Ära von Protektionismus und Isolationismus ist.

Mit einem weiteren Erlass hat der US-Präsident die Finanzhilfen für Nichtregierungsorganisationen im Ausland gestoppt, die Abtreibungen unterstützen. Damit setzt er eine Regelung wieder in Kraft, die erstmals vom 40. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Ronald Reagan, eingeführt worden war.

Trump hat zwei Pipeline-Projekte neu aufgelegt, die unter Obama noch gestoppt worden waren. Bildrechte: dpa Trump setzt auf die Förderung der klimaschädlichen fossilen Energien. Er hat deshalb zwei Pipeline-Projekte neu aufgelegt, die unter Obama gestoppt worden waren. Es handelt sich zum einen um die Keystone-XL-Leitung. Sie soll Öl aus den Teersandvorkommen in der kanadischen Provinz Alberta zu Raffinerien im US-Bundesstaat Texas befördern. Zum zweiten handelt es sich um die Dakota-Access-Pipeline, die Öl aus dem an Kanada angrenzenden North Dakota zu einem Terminal im Mittelweststaat Illinois transportieren soll. Dieses Projekt hatte erbitterte Proteste von Sioux-Indianern und anderen Umweltaktivisten ausgelöst.

Am fünften Tag seiner Amtszeit hat Trump den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angeordnet. Der Bau der Mauer an der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko war eines von Trumps zentralen Wahlkampfversprechen. Die Details des Mammutprojekts sind allerdings noch völlig ungeklärt, darunter die Finanzierung. Zunächst sollen die Milliardenkosten aus der US-Staatskasse vorgeschossen werden. Dafür braucht Trump die Zustimmung des Kongresses. Er versicherte erneut, dass letztlich Mexiko die Kosten erstatten werde. Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto lehnt dies strikt ab.

Zudem verfügte Trump, dass die Grenzschutzbehörde CBP personell aufgestockt werden soll. Geplant sei die Schaffung von 10.000 zusätzlichen Stellen. Mit dem Plan dürfte Trump auf Schwierigkeiten stoßen. Schon heute gibt es nur 19.000 von ihnen, obwohl der Kongress 21.000 vorgeschrieben hat. Ferner verfügte der US-Präsident, die Arrestzentren an der Grenze auszubauen.

Ein weiteres Dekret des Präsidenten richtet sich gegen Städte und andere Kommunen, die Einwanderer ohne Papiere vor dem Zugriff der Bundesbehörden schützen. Mehr als 200 solcher "sanctuary cities" ("Zufluchts-Städte") gibt es. Ihnen sollen Gelder aus der Bundeskasse gestrichen werden. Die Bürgermeister mehrerer Großstädte - darunter New York, Los Angeles, Chicago und Boston - kündigten umgehend ihren Widerstand gegen Trump an.

Das Einwanderungsgesetz der Vereinigten Staaten soll streng durchgesetzt werden. Zudem sollen straffällig gewordene Ausländer wieder in ihre Heimatländer überführt werden. Desweiteren hat Trump in einem Erlass angeordnet, dass relevante Daten über die Straftaten kriminelle Ausländer in den USA gesammelt werden sollen und in einem vierteljährlichen Bericht veröffentlicht werden sollen.

Abbau von Umweltschutzauflagen

Abgebaut: Die Auflagen für Umweltschutz werden für Unternehmen erleichtert. Bildrechte: Colourbox.de Trump baut zudem die Umweltschutzauflagen für Unternehmen ab. Er unterzeichnete ein Dekret, das Umweltüberprüfungen bei Infrastrukturprojekten beschleunigen soll. Die bestehenden Prozeduren seien ein "unglaublich umständlicher, langer und furchtbarer Genehmigungsprozess", sagte der neue US-Präsident.

Bundesbehörden und Ministerien dürfen niemanden mehr einstellen. Davon ausgenommen ist das Militär. Trump will so den Regierungsapparat, den er als aufgebläht empfindet, radikal reduzieren. Der Geltungsbereich des Erlasses ist nicht deutlich, etwa für Zivilangestellte des Militärs. Außerdem könnten durch Subunternehmer die Kosten steigen.

Trump untersagt seinen Mitarbeitern einen schnellen Wechsel zu Lobby-Unternehmen per Präsidenten-Erlass. Danach dürfen Mitarbeiter der US-Regierung nach dem Ende ihrer Beschäftigung künftig fünf Jahre lang nicht für Interessengruppen arbeiten, die mit ihrer ehemaligen Behörde in Kontakt stehen. Lobby-Arbeit für ausländische Regierungen wird ihnen sogar dauerhaft untersagt, wie aus dem vom Weißen Haus veröffentlichten Text hervorgeht.

Einwander mussten nach dem Erlass des Einwanderungsstopps an den Flughäfen ausharren. Bildrechte: dpa Mit einer weiteren Anordnung hatte der US-Präsident die Einreise von Menschen aus muslimisch geprägten Ländern vorläufig gestoppt. Der Einreisestopp sollte für 90 Tage gelten und betrifft die Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen.



Eine Bundesrichterin stoppte das Einreiseverbot nach kurzer Zeit. Die Menschen dürften nicht in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden. "Es besteht bei fehlender Begründung der Abschiebung die unmittelbare Gefahr substanzieller und irreparabler Schäden für Flüchtlinge, Visa-Inhaber und Individuen derjenigen Nationen, die vom präsidialen Erlass des 27. Januar betroffen sind", begründete die Richterin ihre Entscheidung. Die Klärung soll vermutlich in einigen Wochen erfolgen.

Trump hat Verteidigungsminister James Mattis und seine Generälen angewiesen, bis Ende Februar einen neuen Plan zum Kampf gegen die Dschihadistenmiliz IS vorzulegen. Dieser müsse eine umfassende Strategie für einen Sieg über den IS enthalten. Ein erster Entwurf soll innerhalb von 30 Tagen vorliegen.

Die Ausrüstung der US-Streitkräfte soll grundlegend modernisiert werden. Dieses Dekret gelte für Flugzeuge, Schiffe und andere Ausrüstung, sagte Trump im Pentagon.

Der US-Präsident hat eine weitreichende Umstrukturierung des Nationalen Sicherheitsrats verfügt. Chefstratege Stephen Bannon sowie der Stabschef im Weißen Haus, Reince Priebus, sollen zu ständigen Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrates der USA werden. Zu dieser Gruppe der wichtigsten Regierungsmitglieder gehören unter anderem der Außenminister, der Verteidigungsminister und der Heimatschutzminister.

Präsidentenerlass per Dekret Mit der Präsidenten-Verordnung besitzt der US-Präsident ein Machtinstrument, das ihm eine Alternative zum Gesetzgebungsprozess bietet. Über sogenannte "Executive Orders" kann er rechtlich bindend seine nach Artikel II der Verfassung zustehende Exekutivgewalt ausführen. Seit dem ersten US-Präsidenten George Washington wurden mehr als 13.000 Dekrete unterschrieben.



Um gegen einen Präsidentenerlass vorzugehen, kann der Kongress per Gesetz die finanziellen Mittel für dessen Umsetzung verwehren. Dagegen kann der Präsident sein Veto einlegen, das der Kongress wiederum mit Zweidrittelmehrheit überstimmen müsste.