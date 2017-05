Tschechiens Regierung tritt zurück

In Tschechien hat die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Bohuslav Sobotka ihren Rücktritt angekündigt. Der Sozialdemokrat erklärte am Dienstag, er wolle damit einen Ausweg aus der politischen Krise ermöglichen. Noch in dieser Woche werde er das offizielle Rücktrittgesuch an Staatspräsident Miloš Zeman überreichen.