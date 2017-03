Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu will sich nächste Woche in Berlin mit seinem deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel treffen. Das berichtet die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu.

In einem Telefonat hätten die Minister ein Treffen für den 8. März ausgemacht, meldete Anadolu am Freitag unter Berufung auf diplomatische Kreise.

Vom Auswärtigen Amt in Berlin gab es zunächst keine Stellungnahme dazu. Gabriel hatte sich aber zuvor um Schadensbegrenzung in den deutsch-türkischen Beziehungen bemüht. "Es macht Sinn, miteinander das Gespräch zu suchen", hatte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Vormittag gesagt. "Auch wenn es noch so schwierig ist."