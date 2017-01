Die Türkei hat erneut damit gedroht, das Flüchtlingsabkommen mit der Europäischen Union aufzukündigen. Auslöser für die Drohung, die Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Freitag ausgesprochen hat, ist das Urteil der griechischen Justiz, nach Griechenland geflüchtete türkische Soldaten nicht an die Türkei auszuliefern. "Wir werden die nötigen Maßnahmen ergreifen, darunter die Annullierung des Abkommens zur Wiederaufnahme von Flüchtlingen", sagte Cavusoglu dem Fernsehsender TRT.

Am Donnerstag entschied das Oberste Gericht in Athen , die acht Soldaten, die nach dem Putschversuch im Juli mit einem Militärhubschrauber nach Griechenland geflohen waren, nicht auszuliefern. Das Abkommen, das die EU im vergangenen März mit der Türkei geschlossen hatte, sieht vor, dass die Türkei alle Flüchtlinge zurücknimmt, die von der türkischen Küste auf die griechischen Ägäis-Inseln gelangen. Im Gegenzug sagte die EU zu, einige syrische Flüchtlinge aus der Türkei aufzunehmen.

Zudem sagten die EU-Mitglieder finanzielle Hilfen in Milliardenhöhe für die Versorgung der 2,7 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei zu. Die türkische Regierung hatte in den vergangenen Monaten wiederholt mit der Aufkündigung des Abkommens gedroht. Sie warf der EU vor, sich nicht an ihre finanziellen Zusagen zu halten - was Brüssel jeweils zurückwies.