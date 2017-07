Bis der Staatschef auf Sendung war, bis er also erstmals die Lesart des Putschversuchs in seinem Land diktierte, dauerte es keine drei Stunden. Gegen halb zehn am Abend des 15. Juli 2016 hatten türkische Militärs die Bosporus-Brücken in Istanbul abgesperrt, Kampfjets über Regierungsgebäude in Ankara gejagt und öffentlich erklärt, sie hätten die Macht in der Türkei vollständig übernommen.

Aber schon gegen Mitternacht trat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beim türkischen Ableger von CNN auf und fing an, die Geschichte selbst zu schreiben. In den Straßen seines Landes waren noch Schüsse und Explosionen zu hören, als Erdogan zwei wichtige Dinge sagte: Verantwortlich für den Putschversuch seien Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen. Und: Der Aufstand sei ein "Geschenk Allahs".

Erdogan gestärkter denn je

Noch in der Nacht des Putschversuches schafft es Erdogan per landesweiter Videobotschaft, seine Anhänger zu Demonstrationen auf die Straße zu bekommen. Bildrechte: dpa Wie wahr dieser Satz aus Sicht des Präsidenten ist, ist ein Jahr später ganz offenbar. Nach einem erfolgreichen Verfassungsreferendum sitzt Erdogan fester im Sattel als je zuvor.



Im ganzen Land hat seine Regierung mehr als 50.000 Menschen inhaftieren lassen - alles angebliche Putschisten, darunter vermutlich viele politische Gegner. Und international ist Erdogan in der Lage, sich kleine Bösartigkeiten leisten zu können.



Den Flüchtlingspakt mit der Europäischen Union knüpfte er immer wieder an neue Bedingungen, den Politikern des Bundestags verweigerte er Besuche auf dem Luftwaffenstützpunkt in Incirlik und erst kürzlich zerstörte er die demonstrative Einigkeit von "19 gegen die USA" nach dem G20-Gipfel.

Ein Rückblick

Am Abend des 15. Juli beginnen Teile des türkischen Militärs einen Putsch, der noch in der selben Nacht niedergeschlagen wird. Die türkische Regierung zählt 249 "Märtyrer" oder Todesopfer.

Darin sind aber nur jene Menschen erfasst, die ums Leben kamen, als sie sich gegen die Umstürzler stellten. Wie viele Unterstützer der Putschisten getötet wurden, ist bis heute unklar.

Ermittlungen konzentrieren sich erstmal auf das Militär

Fünf Tage nach dem gescheiterten Putsch ruft Präsident Erdogan den Ausnahmezustand in seinem Land aus. Der ermöglicht es ihm, per Dekret zu regieren. Mehr als 100.000 Staatsbedienstete werden in den Folgemonaten entlassen, mehr als 50.000 Menschen kommen ins Gefängnis.

In Zentrum der Ermittlungen in den ersten Tagen nach dem Putsch steht das Militär. Fast 7.000 Soldaten wurden inhaftiert, darunter mehr als 160 Generäle und Admiräle. Zahlreiche Offiziere setzten sich nach Deutschland ab und beantragten Asyl. Bei der Polizei, die nach Ansicht der Regierung besonders von der Gülen-Bewegung infiltriert worden sein soll, gab es 8.800 Festnahmen.

Festnahmen in der Justiz und unter Akademikern

Zerstörungen und Pro-Erdogan-Demonstrationen in der Nacht des Putschversuches. Bildrechte: IMAGO Auch in der Justiz dünnt Erdogan aus. Seit dem Putschversuch wurden mehr als 2.400 Richter und Staatsanwälte festgenommen, darunter dutzende Mitglieder der obersten Gerichte. Auch zwei Verfassungsrichter wurden inhaftiert.



Ersetzt wurden sie oftmals durch junge, unerfahrene Juristen. Anwaltsverbände beklagen, dass die Unabhängigkeit der Justiz ebenso wie ihre Funktionsfähigkeit nicht länger gewährleistet sei.



Auch eine Folge des Putschversuchs: Erdogan nimmt sich die Akademiker seines Landes vor. Die Regierung schließt nicht nur zahlreiche Schulen und Universitäten der Gülen-Bewegung im In- und Ausland. Sie entlässt auch tausende linksgerichtete und kurdische Lehrer.

Außerdem haben seit dem Sommer 2016 hunderte Dozenten und Professoren ihre Stellen verloren - viele von ihnen hatten sich für Frieden mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) eingesetzt.

Widerstand gegen Maßnahmen der Regierung fast unmöglich

Gegen die meisten Menschen ging die türkische Regierung auf Grundlage von Notstandsdekreten vor - ohne nähere Begründung. Viele Inhaftierte erhielten erst nach Monaten eine Anklageschrift, die meisten warten noch immer auf ihren Prozess.

Ein Einspruch gegen die Dekrete vor Gericht ist nicht möglich. Zwar wurde im Januar dieses Jahres eine Sonderkommission eingerichtet, um Beschwerden zu prüfen, doch hat sie bis heute ihre Arbeit nicht aufgenommen.

Erdogan schwächt kurdische Oppostion