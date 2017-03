Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Deutschland im Umgang mit türkischen Wahlkampfauftritten Nazi-Methoden vorgeworfen. Offenbar aus Ärger über mehrere abgesagte Reden türkischer Regierungsmitglieder in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg attackierte Erdogan die deutschen Behörden während einer Rede in Istanbul.

In den vergangenen Tagen hatten Kommunalbehörden mehrere Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Deutschland wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Diese Absagen hatte Erdogan bereits am Freitagabend in einer Rede zu schweren Vorwürfen an Deutschland bewogen.