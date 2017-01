Recep Tayyip Erdogan will in der Türkei ein Präsidialsystem installieren, das dem Staatspräsidenten - also ihm selbst - Regierungsgewalt geben würde. Bisher hat der Staatspräsident in der Türkei eigentlich vor allem repräsentative Aufgaben.

Will die volle Regierungsmacht: der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Bildrechte: dpa Die Pläne für eine Verfassungsreform müssen aber zwei wesentliche Hürden nehmen, um Wirklichkeit werden zu können: Sie müssen erstens durch das Parlament mit Drei-Fünftel-Mehrheit bestätigt und zweitens bei einem Referendum durch die türkische Bevölkerung gebilligt werden. Hürde eins ist anvisiert: Seit Montag berät das türkische Parlament über einen 18 Artikel starken Verfassungsentwurf.



Die Beratungen, die laut Nachrichtenagentur Anadolu zwei Wochen dauern könnten, dürften hitzig werden - denn sollte das Parlament dem Entwurf zustimmen, billigte es damit seine eigene Entmachtung. Noch ist die Türkei parlamentarisch verfasst: Der Ministerpräsident, also der Regierungschef, wird durch den Staatspräsidenten aus den Reihen des Parlaments bestimmt, der Ministerpräsident schlägt die Minister vor - gemeinsam sind sie der Ministerrat. Das Parlament muss den Ministerrat bestätigen. Außerdem kann das Parlament dem Rat das Vertrauen entziehen, es übt damit die Kontrolle über Regierung und Verwaltung des Landes aus.

Ministerpräsident wirbt für Abschaffung des eigenen Amtes

Momentan ist Binali Yildirim Ministerpräsident des Landes. Er gehört der Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) an, die die Mehrheit im Parlament hat und der auch Präsident Erdogan "nahesteht". Laut geltender türkischer Verfassung darf der Präsident keiner Partei angehören. Bis zu seiner Wahl als Präsident im Jahr 2014 war Erdogan allerdings Vorsitzender der AKP. Die Verfassungsreform würde ihm als Staatspräsident wieder ein offizielles Parteiamt ermöglichen.

Die AKP ist offiziell die treibende Kraft hinter der Verfassungsreform, auch Yildirim unterstützt sie. Das Präsidialsystem werde "den Himmel über der Türkei erhellen", sagte Yildirim im Herbst. Damit betreibt Yildirim die Abschaffung seines eigenen Amtes, denn einen Ministerpräsidenten würde das Land nicht mehr benötigen, wenn dessen exekutive Kompetenzen auf den Staatspräsidenten übergingen. Statt des Ministerpräsidenten würden zwei Vizepräsidenten installiert.

In einem parlamentarischen System - wie etwa in Deutschland und vielen anderen europäischen Staaten - ist die Regierung dem Parlament verpflichtet, sie muss ihm gegenüber Rechenschaft ablegen und ist seiner Kontrolle unterworfen. Präsidialsysteme sind zwar zumeist so konstruiert, dass die Regierungsmacht durch Parlamente eingeschränkt wird, doch gibt es oft keine Möglichkeit, einem regierenden Präsidenten das Vertrauen zu entziehen. Auch in den USA, deren System für viele Präsidialsysteme vorbildhaft ist, kann ein Präsident nur nach rechtlichen Verfehlungen seines Amtes enthoben werden.

Unterstützt die Verfassungsreform von Präsident Erdogan: Der amtierende Ministerpräsident Benali Yildirim, dessen Amt zur Disposition steht. Bildrechte: dpa Ein Vorteil von Präsidialsystemen ist, dass sie schnellere Entscheidungen ermöglichen. Sie können allerdings sowohl das Funktionieren einer Demokratie gewährleisten als auch autokratischen Herrschern bei der Ausübung ihrer Macht helfen. Das als autoritär geltende Regime des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko ist ebenso durch ein Präsidialsystem legitimiert wie die Präsidenten der USA oder Frankreichs es sind. Im Fall Frankreichs spricht man von einem semipräsidentiellen System, da die Verfassung dem Parlament dort eine Kontrollfunktion gegenüber dem Präsidenten zugesteht.



Ob und wie stark die Pläne Erdogan Möglichkeiten zum Machtmissbrauch einräumen könnten beziehungsweise wie sehr seine Macht dann doch durch andere Verfassungsorgane eingeschränkt würde, das wird sich im Verlauf der Parlamentsberatungen herausstellen. Fest steht, dass Erdogan von den 550 Abgeordneten des Parlaments 330 hinter sich bringen muss. "Seine eigene" Partei, die AKP, hat 316 Stimmen - Erdogan braucht also Partner.

Erdogan sucht Hilfe bei Nationalisten

Die fehlenden Stimmen erhofft sich der Präsident vor allem von der nationalistischen MHP. Bis jetzt wurde zwischen den Parteien verhandelt, offenbar hat man sich nun auf die Details geeinigt - wodurch man sich nun mit dem Vorhaben ins Parlament wagt. Als mögliche Gegenleistungen für die Unterstützung der Verfassungsreform sei laut Medienberichten die Wiedereinführung der Todesstrafe und ein harter Kurs gegenüber kurdischen Separatisten im Gespräch, berichten Medien. Die übrigen im Parlament vertretenen Parteien, die kemalistische Republikanische Volkspartei (CHP) sowie die prokurdische Demokratische Partei der Völker (HDP) lehnen die Einführung eines Präsidialsystems ab.

Einer der Punkte, den Erdogan erreichen will, ist das Recht zur Auflösung des Parlaments. Zusammengefasst würde dies bedeuten: Das Parlament verliert die Möglichkeit, dem Regierungschef das Vertrauen entziehen zu können, im Gegenzug erhält der Präsident als Staatsoberhaupt und Regierungschef die Möglichkeit, die Legislative umzugestalten, an deren Gesetzgebung seine Regierung gebunden ist. Sofern er das Parlament durch Dekrete oder Verwaltungserlasse nicht sowieso umgehen kann.

Diese Art des Regierens praktiziert Erdogan bereits seit dem Putschversuch im vergangenen Sommer: Seitdem erlaubt der Ausnahmezustand ihm das Durchregieren mittels Dekreten und Erlassen. Der Ausnahmezustand wurde erst im Januar zum zweiten Mal verlängert. Dauerhaft kann Erdogan seine Macht so nicht absichern, erst die Verfassungsreform würde sie auf Dauer stellen.

Neben den repräsentativen Aufgaben hat der Präsident in der Türkei großen personellen Einfluss. Viele entscheidende Posten kann er besetzen: Neben der Ernennung des Ministerpräsidenten gehört dazu die Ernennung von Universitätsrektoren sowie eines Drittels des Hochschulrates. Er ernennt Mitglieder des Verfassungsgerichts sowie weitere Zivil- und Militärrichter. Der Generalstabschef der türkischen Armee wird ebenso vom Präsidenten ernannt. Er entsendet türkische Truppen und kann in bestimmten Situationen jetzt bereits stellvertretend den Oberbefehl über die Streitkräfte ausüben. In einem Präsidialsystem wäre Erdogan ohne Einschränkung Oberbefehlshaber über die Streitkräfte.

Machtsicherung bis 2029?

Die Amtszeit eines türkischen Präsidenten beträgt gegenwärtig fünf Jahre - einmal darf er wiedergewählt werden. Die derzeitige Amtszeit Erdogans würde nach dessen Plänen mit einer Art Übergangsphase 2019 enden, so dass seine "Amts-Uhren" auf null gestellt würden und er mit der Möglichkeit einer weiteren Wiederwahl kandidieren könnte. Künftig würden Präsident und Parlament am selben Tag für fünf Jahre gewählt. Die Reform könnte ihm sein Amt also bis 2029 sichern.

Erdogan und der frühere Ministerpräsident Ahmet Davutoglu, der im Mai 2016 unfreiwillig sein Amt aufgab. Bildrechte: dpa Seinen Einfluss auf Personalien hat Erdogan als Präsident schon vor seinem Bemühen um die Verfassungsreform zur Durchsetzung seiner politischen Ziele genutzt. Die Reform würde eine solche Einflussnahme erleichtern - und legitimieren. Winkelzüge wie seinerzeit die Entfernung von Ahmet Davutoglu aus dem Amt des Ministerpräsidenten blieben Erdogan in Zukunft erspart.



Davutoglu hatte Anfang 2016 versucht, sein eigenes politisches Profil zu schärfen, schlug etwa gegenüber der Europäischen Union versöhnlichere Töne an als Erdogan selbst. Davutoglu hatte in der AKP viele Anhänger. Auch wenn die Schar der Erdogan-Getreuen wesentlich größer ist - ein paar Abtrünnige könnte es bei der Abstimmung über die Verfassungsreform durchaus geben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP haben zudem bereits mehrere MHP-Abgeordnete angekündigt, gegen die Reform zu stimmen. Auch ein positives Votum in einem Referendum ist letzten Umfragen zufolge nicht sicher.