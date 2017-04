Deutschland wird mehr als sieben Wochen nach Festnahme von Deniz Yücel erstmals konsularischen Zugang zu dem "Welt"-Journalisten bekommen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes informierte die Türkei Außenminister Sigmar Gabriel per Verbalnote darüber, dass Deutschland am Dienstag "endlich Zugang zu Deniz Yücel erhalten" wird.

Damit werde es möglich, Das Außenministerium sprach von einem Schritt nach vorn. Es hatte mehrfach auf Zugang zu Yücel gedrungen. So habe Außenminister Sigmar Gabriel Freitag am Rande des Nato-Außenministertreffens seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu nochmals um konsularischen Zugang zu Deniz Yücel gebeten. Cavusoglu habe sich daraufhin offensichtlich in Ankara dafür eingesetzt. Dafür ihn der Außenminister, der dem Sprecher zufolge von einem Schritt nach vorn gesprochen habe.