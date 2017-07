Angebliche Terrorfinanzierung Türkei zieht Liste mit Namen deutscher Unternehmen zurück

Die Türkei ermittelt nicht gegen deutsche Unternehmen wegen mutmaßlicher Terrorfinanzierung. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, hat das der türkische Innenminister Süleyman Soylu in einem Telefonat mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière klargestellt.



Soylu habe versichert, dass weder in der Türkei noch in Deutschland türkische Behörden gegen die deutschen Unternehmen auf der Liste vorgingen. Es habe sich um ein "Kommunikationsproblem" gehandelt.



Die deutschen Unternehmen seien aufgefallen, weil sie Geschäftsbeziehungen mit türkischen Firmen unterhalten hätten, gegen die in der Türkei wegen des Verdachts der Terrorismusfinanzierung ermittelt werde.