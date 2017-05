Die türkische Regierung hat den Mitgliedern des Verteidigungsausschusses des deutschen Bundestags verboten, den Luftwaffenstützpunkt in Incirlik zu besuchen. Als Reaktion erwägt die Bundesregierung nun einen Abzug der deutschen Soldaten aus der Türkei.

Außenamtssprecher Martin Schäfer kritisierte die erneute Absage der Abgeordneten-Reise zu den deutschen Soldaten als "absolut inakzeptabel". Der Vorsitzende des Verteidigungssusschusses, Wolfgang Hellmich (SPD), reagierte auf das Nein aus Ankara: "Die konkreten Vorbereitungen in Richtung einer Verlegung werden nun in Angriff genommen". Etwas vorsichtiger äußerte sich CDU-Obmann Henning Otte. Er bat die Verteidigungsministerin, mit höherer Dringlichkeit alternative Stationierungsorte zu prüfen.

Der Besuch des Verteidigungsausschusses war für den 16. Mai geplant und seit Wochen angekündigt. Lange hatte die türkische Seite gar nicht reagiert, erst am Samstag wurde dem Auswärtigen Amt auf Arbeitsebene die Absage mitgeteilt. Als ein Grund soll die Gewährung von Asyl für türkische Offiziere in Deutschland genannt worden sein.

Auf der südosttürkischen Militärbasis sind deutsche Soldaten stationiert, um die internationale Gemeinschaft im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat in Syrien und im Irak zu unterstützen. Dabei geht es vor allem um Aufklärungsflüge. Derzeit befinden sich 260 Soldaten der Luftwaffe in Incirlik.

Grund für die Verstimmung war damals, dass der Bundestag in einer Entschließung die im Osmanischen Reich an den Armeniern begangenen Verbrechen als Völkermord anerkannt hatte. Anfang 2017 sorgte dann der Wahlkampf türkischer Politiker vor dem Referendum zur türkischen Verfassungsreform für neue Spannungen.

Das Verteidigungsministerium hat bereits Alternativ-Standorte für den Einsatz in Syrien geprüft, diese liegen in Jordanien, Kuwait und auf Zypern. Die Entscheidung soll nach Angaben aus dem Ausschuss in den nächsten Wochen fallen. Jordanien wird als Standort favorisiert.