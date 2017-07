Kanzleramtsminister Peter Altmaier hat angesichts zunehmender Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei vor einer pauschalen Verurteilung der Türkei gewarnt. Altmaier sagte der "Welt am Sonntag", "in der Region ist die Türkei eines der demokratischsten Länder". Damit meine er nicht Präsident Recep Tayyip Erdogan, stellte der CDU-Politiker klar, sondern das Land und die Gesellschaft. So habe Erdogan die Volksabstimmung über eine Verfassungsänderung nicht zu 90 Prozent wie in Diktaturen üblich gewonnen, sondern mit 51 Prozent, sagte Altmaier.

Forderungen nach einem Nato-Austritt der Türkei wies er ebenso zurück wie einen Abzug der Bundeswehr-Soldaten vom Nato-Stützpunkt Konya. Dieser würde nicht der Türkei schaden, sondern der Nato in ihrem Kampf gegen den Terrorismus des "Islamischen Staats".

Österreich stärkt Deutschland den Rücken

Sebastian Kurz, hier rechts im Bild, fordert in Sachen Türkei ein Umdenken der EU. Bildrechte: dpa Derweil stärkt Österreichs Außenminister Sebastian Kurz Deutschland in der Türkei-Diplomatie den Rücken. Er begrüße es, dass Außenminister Sigmar Gabriel "seine Beurteilung der Lage und den Umgang mit der Türkei nun endlich überdacht hat", sagte Kurz. Vor einigen Wochen habe Gabriel ihm noch Populismus vorgeworfen. Die Verhaftung von Menschenrechtsaktivisten wie dem Deutschen Peter Steudtner sowie des Journalisten Deniz Yücel sei willkürlich und höchst bedenklich, sagte Kurz.

Kurz für geordnete Zusammenarbeit statt EU-Beitritt

Seine Einschätzung, dass sich die Türkei zunehmend von Europa wegbewegt, bewahrheite sich immer mehr. Zugleich forderte Kurz von der EU einen entschlosseneren Umgang mit der Türkei und eine klare Haltung. Er werde sich weiter für einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einsetzen. Stattdessen sollte die EU eine geordnete Zusammenarbeit mit der Türkei als Nachbarn anstreben.

Can Dündar gegen Austausch

Der Exil-Journalist Can Dündar sprach sich gegen einen Austausch inhaftierter Deutscher und asylsuchender Türken aus. Die in der Türkei inhaftierten Reporter und Menschenrechtler dürften nicht zum Spielball von Verhandlungen der EU mit Ankara werden. "Dass die Freiheit dieser Menschen nun zum Gegenstand von Verhandlungen wird, bei denen es auch um ganz andere Themen wie etwa Gülen-Anhänger in Deutschland geht, ist sehr gefährlich", sagte der türkische Regierungskritiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Man sollte Erdogan keinesfalls die Möglichkeit einräumen, die Freiheit von jemandem zum Tauschobjekt zu machen. Es ist völlig illegal, Journalisten und Menschenrechtler einzusperren. Darüber kann man überhaupt nicht verhandeln, das kann kein anderer Rechtsstaat mitmachen", sagte Dündar.*

Altmaier: Deutschland "in keiner Weise erpressbar"

Die "Bild"-Zeitung hatte am Donnerstag berichtet, dass die Türkei Deutschland vor einigen Wochen einen Austausch des deutsch-türkischen Journalisten Yücels gegen zwei nach Deutschland geflohene Ex-Generäle der türkischen Armee angeboten hatte - ein Ansinnen, das hierzulande wenig Anklang findet: So sprach sich Kanzleramtminister Altmaier in "Welt am Sonntag" prinzipiell dagegen aus, inhaftierte Deutsche gegen türkische Beamte und Diplomaten auszutauschen, die nach dem Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 in Deutschland um Asyl gebeten haben. Deutschland sei ein Rechtsstaat, erklärte Altmaier. Hier entschieden die zuständigen Behörden sowie unabhängige Gerichte und nicht Politiker. Deutschland sei "in keiner Weise erpressbar".