Zugleich drohte er, seine Regierung könne den Flüchtlingspakt jederzeit einseitig beenden. Zur Begründung warf der türkische Außenminister der EU vor, sie setze die in Aussicht gestellte Visa-Freiheit für türkische Bürger noch immer nicht um. Visa-Freiheit sei ein Muss, sagte er.



Die EU hatte als Gegenleistung für das Flüchtlingsabkommen Visa-Erleichterungen in Aussicht gestellt, diese aber an eine ganze Reihe von Voraussetzungen geknüpft. Eine davon sind die umstrittenen Anti-Terror-Gesetze der Türkei, die laut EU genauer formuliert werden sollen, um nicht gegen politische Gegner und unliebsame Journalisten eingesetzt werden zu können.