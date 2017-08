Der Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli ist auf Betreiben der Türkei in Spanien festgenommen worden. Das Auswärtige Amt bestätigte am Samstag, man kenne den Fall und bemühe sich um konsularische Betreuung. Was dem türkischstämmigen Schriftsteller, der allein die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, genau vorgeworfen wird, war zunächst unklar.

Festnahmeantrag der Türkei

Akhanlis Anwalt Ilias Uyar sagte, der Festnahmeantrag sei aus der Türkei gekommen. Bei der spanischen Polizei habe ein Dringlichkeitsvermerk der internationalen Polizeibehörde Interpol vorgelegen. Mit dieser sogenannten Red Notice kann ein Land dazu auffordern, eine gesuchte Person ausfindig zu machen und vorläufig festzunehmen.



Akhanli wurde demnach am Samstagmorgen im Urlaub in Grenada in seinem dortigen Domizil festgenommen. Laut dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" werteten deutsche Sicherheitskreise die Festnahme des Schriftstellers als erneuten Affront der Türkei gegen Deutschland.

"Haftbefehl eindeutig rechtsmissbräuchlich"

Beck: "Erdogan versucht, Kritiker einzuschüchtern." Bildrechte: IMAGO Der religionspolitische Sprecher der Grünen, Volker Beck, nannte das türkische Vorgehen und den Haftbefehl gegen Akhanli "eindeutig rechtsmissbräuchlich".



Die Festnahme zeige den Versuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, "seine Macht über die Grenzen seines Landes hinaus auszudehnen, seine Kritiker einzuschüchtern und weltweit gegen sie vorzugehen". Beck forderte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel auf, sich unverzüglich für Akhanlis Freilassung einzusetzen.

Kritische Themen zur Türkei

Der 1957 im nordosttürkischen Şavşat geborene Akhanli lebt seit seiner Flucht aus der Türkei im Jahre 1991 in Deutschland. Er ist Mitglied der internationalen Schriftstellervereinigung PEN. In seinem literarischen Werk thematisiert er den Völkermord an den Armeniern sowie die Ablehnung der Anerkennung dieses Verbrechens durch die Türkei.



Der 60-Jährige setzt sich für Aufarbeitung von historischer Gewalt und die Achtung der Menschenrechte ein. Wiederholt äußerte sich Akhanli kritisch gegenüber der türkischen Regierung. 2009 wurde er vom Bündnis für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet.

Nicht der erste Haftbefehl

Akhanli war im August 2010 - bei seiner Einreise in Istanbul - schon einmal festgenommen worden. In einem im Dezember 2010 begonnen Prozess um die angebliche Beteiligung an einem bewaffneten Raubüberfall 1989 wurde Akhanli gleich zum Auftakt auf freien Fuß gesetzt. Er kehrte daraufhin nach Deutschland zurück. Doch der türkische Berufungsgerichtshof hatte in Akhanlis Abwesenheit den Freispruch anschließend aufgehoben und ein neues Verfahren angeordnet.