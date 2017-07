Ein türkisches Gericht hat der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge am Dienstag Untersuchungshaft für sechs Aktivisten angeordnet. Zu ihnen zählt auch der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner.



Acht Menschenrechtler, darunter die türkische Amnesty-Direktorin Idil Eser, sowie der deutsche und ein schwedischer Ausbilder waren am 5. Juli auf einer Insel vor Istanbul festgenommen worden. Sie hatten laut Amnesty in einem Hotel auf Büyükada an einem Workshop zur IT-Sicherheit teilgenommen. Die Festgenommenen waren am Montag erstmals von der Anklage in Istanbul angehört worden. Nach Angaben des Amnesty-Türkei-Experten Andrew Gardner sind vier Aktivisten unter Auflagen freigekommen, dürfen aber das Land nicht verlassen.