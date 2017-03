Nach dem jüngsten Eklat um Auftritte der türkischen Familienministerin Sayan Kaya und von Außenminister Mevlüt Cavusoglu sind die Fronten zwischen den Niederlanden und der Türkei verhärtet. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Sonntag in Istanbul mit Blick auf die Parlamentswahlen in den Niederlanden am 15. März: "Hey Holland, wenn Ihr die türkisch-niederländischen Beziehungen vor den Wahlen am Mittwoch opfert, werdet Ihr den Preis dafür bezahlen."

Über dem niederländischen Konsulat in Istanbul hisste ein Demonstrant die türkische Flagge. Bildrechte: dpa

In Istanbul drang ein Demonstrant in das niederländische Konsulat ein, riss die niederländische Flagge herunter und ersetzte sie durch die türkische Fahne. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Mann dabei vom Dach der Vertretung rief: "Allahu akbar" - Gott ist groß.



Mittlerweile wurden die niederländische Botschaft in Ankara und das Konsulat in Istanbul abgeriegelt. Die türkische Regierung bestellte zudem den Geschäftsträger der niederländischen Botschaft ein, nachdem die Niederlande Cavusoglu am Samstag die Landung verweigert hatte und die türkische Familienministerin Sayan Kaya unverrichteter Dinge an die Grenze zurückeskortiert hatte.



Beide wollten vor Türken in den Niederlanden für eine Verfassungsänderung werben, die Erdogan mehr Macht einräumt.